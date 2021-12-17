Пьяный вологжанин перевозил килограммы наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области автомобилиста-вологжанина остановили за нарушение ПДД, а потом в его багажнике обнаружили 5 килограмм синтетического наркотика. Помимо того, 34-летний водитель оказался пьян. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Белгородской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Автомобилист выглядел неопрятно, волновался и невнятно отвечал на вопросы правоохранителей. От медосвидетельствования отказался. В «Шевроле Клан» нашли пакет со свёртками, в которых находился порошок.

На наркокурьера возбуждено уголовное дело. Сообщается, что вологжанина ранее уже замечали за рулем в пьяном виде.