Смертность на Вологодчине от коронавируса остается высокой

Инфографика: Яндекс. Коронавирус. Вологодская область.

Смертность от коронавируса на Вологодчине продолжает быть высокой. Всего в регионе зафиксировано 2793 летальных исхода, за последние сутки - 13.

По данным федерального портала стопкоронавирус.рф, от 17 декабря за сутки в Вологодской области выявлено 332 заболевших коронавирусной инфекцией, выздоровело 386.

Всего в регионе с начала пандемии заболели 96189 человек, из них выздоровело 86171. От ковида скончались 2793 пациента. То есть смертность составляет 237 человек на 100 тысяч населения.

В регионе превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу.

В регионе от коронавируса привилось чуть более 60 процентов взрослого населения.