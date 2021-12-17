Мошенник из саратовской колонии названивал вологодским лесничим и собирал с них деньги

Осужденный из колонии разводил на деньги государственные лесничества. И это ему неплохо удавалось, но до определенного времени.

Мужчина из колонии названивал по телефонам гослесничества, находящиеся в районах Вологодской области, и представлялся сотрудником природоохранной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, звонивший рассказывал, что в данный момент вместе с коллегами из Москвы находится с проверкой в районе. В их планах посетить местное лесничество. Для того, чтобы у проверяющих было хорошее настроение, он предлагал накрыть стол и подготовить подарки.

При этом он указывал, что необходимое для банкета им уже заказано, осталось только оплатить. И предлагал перевести деньги на карту. Он обещал, что после застолья все потраченные средства будут возвращены наличными.

На удочку попались 4 лесничества. Они перевели мошеннику около 60 тысяч рублей.

Полицейские вычислили "прихлебателя". Звонки совершал 38-летний мужчина, осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении Саратовской области.

Он уже дал признательные показания. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество». Вероятно, срок пребывания в колонии, откуда можно зарабатывать звонками, будет продлен.