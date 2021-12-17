В Череповце к новому году откроются еще три управы

В Череповце открываются управы: до конца года откроются еще три.

Всего их будет 26. Они призваны быть ближе к людям и решать их проблемы. К новому году заработают управы на Льва Толстого, 1; у школы № 27 на Архангельской, 76; в сквере на Окинина у химико-технологического колледжа.

Напомним, первая управа открылась в ноябре на улице Ленинградской, 14. "Люди приходят по разным вопросам: шумит сосед, нарушение правил парковки, нет горячей воды. Задача главы управы — решить вопрос или подсказать, куда обратиться. В этом году мы запустим еще три управы. В первом полугодии следующего года точно появятся еще четыре. Стараемся, чтобы они были во всех районах города в самых проходных местах», — рассказал Вадим Германов.

Управы работают с 8 до 20 часов. В других микрорайонах они пока открылись в центрах профилактики правонарушений. Адреса всех управ опубликованы на сайте Череповца. Всего в Череповце построят 26 управ. В новом подразделении будут работать и участковые.