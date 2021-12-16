Вологжанам угрожает ледниковый период

Чистить крыши от льда и снега могут только профессионалы. Фото: Ольга Кузнецова

В Вологде начинается ледниковое побоище. Валентина Матвиенко называла это битвой с "сосулями". А мэр Вологды назвал это "ледниковым периодом" - когда после морозов наступает потепление, появляется наледь на крышах жилых домов и офисных зданий. Он предупреждает: "Горожанам стоит помнить, что во время оттепели опасно ходить под скатными крышами..."

За снег и лед на крышах несут ответственность управляющие компании и ТСЖ. Специальные бригады (своя или наемная) должны мониторить ситуацию и оперативно счищать снег, сбивать лед и отогревать водостоки, при необходимости выставлять сигнальные знаки в опасных местах.

Но не все помнят об ответственности. Административный департамент, например, следит и наказывает за невыполнение этих работ. Только за эту неделю выявлены 55 факта. 21 из них уже устранены, по остальным идет работа.

"Коммунальщикам, тем, кто еще не принял меры, стоит поднять голову и внимательно оценить крыши подшефных зданий", - пишет Сергей Воропанов.

Напомним, с крыши аварийного здания школы №1 в Вологде упал снег на ребенка, директор элитного учебного заведения была уволена.