В Вологде провели чистку улиц от несанкционированной рекламы

Фото: Сергей Воропанов, ВКонтакте.

Вологду зачистили от рекламы. "Очередную рекламную чистку провели в Вологде. Специалисты Центра гражданской защиты вместе с подрядчиком демонтировали незаконные конструкции на Северной, 5, Козленской, 96, Конева 14а",- сообщил мэр города Сергей Воропанов. Всего с начала года убрали более чем 60 незаконных конструкций по муниципальному контракту, ещё 105 убрали сами собственники. Два нарушителя правил размещения рекламных конструкций были наказаны штрафами на внушительную сумму - 1 млн 750 тысяч рублей. Мэр предупреждает, что размещать рекламу нужно только в специально отведенных для этого местах. В Вологде отведено для этих целей 470 рекламных мест.

Всю информацию можно получить у специалистов по телефону 72-12-47, 72-81-73. От официальной, законной, согласованной рекламы в городской бюджет поступает более 20 млн рублей. Такую цифру озвучил мэр.