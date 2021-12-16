Дело дошло до суда: череповчанка оставила малыша без присмотра и он тяжело травмировался

Череповчанин простил 25-летнюю жену, по неосторожности ее их сын упал с пеленального столика. Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Дело дошло до суда.

Как сообщает пресс-служба судов, ЧП произошло 2 октября 2021 года в череповецкой квартире. Женщина уложила трехмесячного сына на пеленальный столик для массажа и оставила его без присмотра. Ребенок упал с высоты 0,88 м и получил тяжкие травмы.

В судебном заседании отец ребенка как законный представитель потерпевшего заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Подсудимая пояснила, что вину признала, раскаялась, выводы для себя сделала, в настоящее время с ребенком все хорошо. Гособвинитель согласился с ходатайством.

Дело рассматривал мировой судья. Он вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.