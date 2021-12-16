В сокольской школе запретили занятия в спортзале из-за низкой температуры

Суд запретил заниматься школьникам в спортзале из-за низкой температуры. Вероятно занятия будут проходить на улице. Сокольский районный суд 13 декабря рассмотрел положение дел в БОУ СМР «Боровецкая основная общеобразовательная школа», что находится в деревне Обросово, Сокольского района.

Там сотрудники Роспотребнадзора намеряли низкую температуру в спортзале и раздевалке. Это произошло не в первый раз и потому организаторы процесса попали под статью по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ (повторное нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Роспортебнадзор в ходе плановой проверки выявил, что 10 ноября 2021 года, в спортзале школы было отключено отопление, но в нем проводилось занятие по физкультуре.

Директор школы пояснила, что длительное время были проблемы с отоплением. В течение осени подрядчик провел ремонт системы отопления, сейчас в помещениях школы обеспечивается надлежащий температурный режим.

С административным приостановлением деятельности спортзала и раздевалок до 30 суток согласилась. Пояснила, что за это время все выявленные нарушения будут полностью устранены.

Суд запретил эксплуатацию спортивного зала, раздевалок для девочек и мальчиков при спортивном зале школы сроком до 30 суток.

Постановление направлено судебному приставу-исполнителю для немедленного исполнения.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд.