Заболеваемость коронавирусом пошла вниз на Вологодчине

Девять человек умерли за минувшие сутки в Вологодской области от коронавируса, заболеваемость также продолжает снижаться. За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 334 случая коронавирусной инфекции, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Другие цифры: 374 человека выздоровели за последние сутки. Всего с начала эпидемии заболело 95 857 пациентов, погибло 2780 человек, 85 785 человек выздоровели.

Вологодская область находится 27 месте в России по уровню заражения коронавирусом.

Одновременно в рост пошли другие инфекции - ОРВИ и грипп. Об этом заявил новый начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников : "Мы постоянно фиксируем в популяции грипп, грипп А преимущественно. Именно в детских коллективах. Причем сейчас эпидпороги очень сильно превышены именно в возрастной категории школьников от 7 до 14 лет".

В регионе от коронавируса привито менее половины населения, но более половины - 60,8 процентов, взрослых.