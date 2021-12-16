Вологда готовится к Светскому Рождественскому балу

ВКонтакте. Группа "ХVIII Светский Рождественский бал".

В Вологде пройдет традиционный Светский Рождественский бал.

4 января 2022 года во Дворце творчества детей и молодёжи пройдёт XVIII Светский Рождественский бал. Организатором выступает педагогический отряд «Юность». Прийти на него могут все желающие, правда, заранее нужно позаботиться - приобрести билеты.

Организаторы обещают непринужденную праздничную атмосферу. В программе - танцы от венского вальса и блюза до кадрили и финской польки, театральная постановка по мультфильму «Анастасия». В течение мероприятия будут работать фотографы, организована фотозона.

Организаторы не раскрывают все тайны этого события года. А пока - педагогический отряд «Юность» организует репетиции всех танцев бала. Чтобы чувствовать себя уверенней, стоит потренироваться! Прийти можно на любую репетицию - ведь на каждой разучивается свой танец. А для гениев танца, тех, кто быстро схватывает, 2 и 3 января пройдут экспресс-курсы, на которых разучиваются абсолютно все танцы.

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