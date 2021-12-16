В Вологодской области разыграют 30 айфонов и еще 165 подарков среди привившейся молодежи

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1200 молодых вологжан захотели выиграть айфон за прививку

Розыгрыш призов проводится среди привившейся от коронавируса молодежи - жителей Вологодской области от 18 до 35 лет.

Подготовлено 195 призов. Это:

смартфон Apple iPhone (11, 12, 13) – 30 штук;

беспроводные наушники AirPods (или аналог) – 50 штук;

умная колонка Яндекс.Станция с голосовым помощником «Алиса» – 50 штук;

портативная колонка jbl (или аналог) – 50 штук;

сертификат на посещение аквапарка Центра Y.E.S. взрослый на 4 часа – 10 штук;

путевка на родину Деда Мороза – 5 штук.

Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться.

«Уже зарегистрировалось 1200 человек, имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса. Ждем новых участников, заявки ждем до 28 декабря включительно. Розыгрыш состоится в прямом эфире в сообществе „Вологодская область“ в соцсети во „ВКонтакте“ в 10 часов 30 декабря», — сообщает Ольга Иванова, представитель областного центра «Содружество».

Все подробности о розыгрыше в группе "Содружество " ВКонтакте: