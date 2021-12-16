Это ограбление: налетчики ворвались в дом шекснинской пенсионерки и выстрелили в потолок

Вольная жизнь беспредельщиков, похоже, закончилась.

Друзья - разбойники, вооруженные ружьем, заявились к пенсионерке, выстрелили в потолок, забрали наличность и уехали на автомобиле.

Налет произошел в Шекснинском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД области, к своему участковому уполномоченному обратилась 71-летняя жительница деревни Покровское. Пенсионерка рассказала, что в её дом, выбив дверь, проникли неизвестные. Один из нападавших несколько раз выстрелил в потолок и потребовал деньги. У женщины было лишь 2 тысячи рублей, нападавшие забрали их и удалились. Испуганная бабушка сообщила в полицию о ЧП только спустя несколько дней.

Сотрудники уголовного розыска быстро выяснили - кто это был: двое ранее судимых местных жителя 1997 г.р. и 1971 г.р..

Было установлено, что накануне нападения мужчины распивали спиртные напитки в гостях у своего друга. Когда хозяин уснул, злоумышленники открыли его сейф и забрали охотничье ружье и патроны. С ним они и отправившись на поиски денег на алкоголь, так они и ворвались в дом пенсионерки.

Полиция возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 226 УК «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и ч. 3 ст. 162 УК «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Санкции данных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с выплатой крупного штрафа.

Как оказалось, молодой человек 1997 г.р. вместе со своим родственником 1965 г.р. у того, у кого похитил охотничье ружье, угнал еще и автомобиль Рено Логан.

В ходе патрулирования района сотрудники ДПС остановили автотранспорт для проверки документов. Водитель оказался явно пьян. Транспортное средство было помещено на спецстоянку, а водителя и пассажира доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В это время потерпевший, житель деревни Покровское, 1957 г.р., бывший собутыльник, обратился в отдел полиции с заявлением о краже ружья и угоне автомобиля.

По данному факту в отношении мужчин следственным отделом ОМВД России по Шекснинскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Как заверяет пресс-служба УМВД области, оружие и боеприпасы изъяты, транспорт возвращен законному владельцу.