В Соколе пропала девочка-подросток

ЮК-СПАС ВКонтакте

ЮК-Спас ищет девочку. В Сокольском районе ищут 15-летнюю Кристину Сергееву. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Юк-Спас». Кристина ушла 14 декабря около 18 часов из дома на улице Горького. С тех пор она не дает о себе знать. Девочка была одета в удлиненный черный пуховик, бежевую шапку и черные джинсы.

"Найдись невредимой!" - пишут в соцсетях сокольчане. Девочка проживала в центре города - рядом оживленная трасса, автовокзал, АЗС. Поиски уже ведутся.

Всех, кто видел девочку, просьба сообщить по телефонам 8-921-123-88-80 или 8-921-06-06-656.