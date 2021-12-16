Вологжанин курил в постели и погиб

В Вологодской области на пожаре погиб человек - 61-летний мужчина был обнаружен в собственной квартире дома в деревне Игумницево Междуреченского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. ЧП случилось 15 декабря вечером. Как оказалось, площадь возгорания в квартире составила 1 кв.метр, огнем повреждена постель. Тело мужчины 1960 года рождения передали правоохранителям для проведения экспертизы. Из дома эвакуированы 5 человек. Предполагается, что причиной возгорания стала неосторожность при курении в постели.