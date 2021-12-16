В Вологде открылась выставка производителей "Настоящего вологодского продукта"

52 предприятия Вологодчины принимают участие в традиционной выставке «Настоящий Вологодский продукт». Она открылась в «Русском доме» .

Это десятая по счету выставка, посвященная качественным вологодским товарам. Представленная продукция имеет сертификацию «Настоящий Вологодский продукт», которая свидетельствует о качестве продукта.

52 предприятия региона знакомят посетителей со всем многообразием продукции: это молочные, мясные, рыбные, кондитерские товары, овощи, мед, варенье. Всего бренд «НВП» получили 78 предприятий, 4600 наименований товаров.

Посетить выставку можно при наличии QR-кода или другого равноценного документа. Обязательно соблюдение санитарных требований.