Трехстороннее соглашение подписали власть, бизнес и профсоюзы Вологды

Фото: администрация города Вологды

Трехстороннее соглашение на 2022-2024 годы между властью, бизнесом и профсоюзами Вологды подписали на форуме «Рабочая обстановка». Подписи в документе поставили Мэр Вологды Сергей Воропанов, председатель городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Константин Шепель и председатель Вологодской городской Федерации профсоюзов Иван Куприченков.

Документ определяет основные обязанности сторон в сфере трудовых отношений. Как отметил Мэр города Сергей Воропанов, конструктивные отношения между бизнесом, властью и профсоюзами - это условие стабильности, способствующее обеспечению экономического роста

«С Союзом промышленников и предпринимателей мы ведем диалог, какие условия необходимы, какие кадры нужно подготовить, чтобы бизнес работал и развивался. С профсоюзами мы говорим о защите интересов, трудящихся на предприятиях, о создании благоприятной атмосферы в коллективах. В этом году особый акцент в документе сделан на содействие развитию корпоративных программ здоровья на предприятиях. Мы уже поднимали этот вопрос с работодателями, и многим компаниям это интересно. Наша задача - развитие экономики, создание в Вологде качественного рынка труда», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Это соглашение мы подписываем уже более 10 раз. Оно регулирует все социально-трудовые отношения, которые у нас существуют в городе. Я считаю, что мы в этом вопросы двигаемся впереди многих. Мы этим очень гордимся», - говорит председатель Вологодской городской Федерации профсоюзов Иван Куприченков.

Подписание трехстороннего соглашения стало одной из составляющих форума «Рабочая обстановка», который ежегодно собирает в Вологде представителей муниципалитетов, бизнеса, ученых, преподавателей и студентов вузов, экспертов в сфере рынка труда.

К форуму присоединились более 100 участников из Вологды, Череповца, Москвы и Ярославля. В связи с ограничениями, связанными с пандемией, круглые столы проходили в режиме онлайн. Тема форума - «Новая реальность. Тенденции, перспективы, направления развития рынка труда». Эксперты обозначили ключевые тенденции в современных условиях пандемии, когда спрос на высококвалифицированную рабочую силу в разы превышает предложение, поделились конкретными инструментами по повышению эффективности предприятий, современными инструментами по подбору персонала.

Вологда поделилась своим опытом подготовки молодых квалифицированных кадров для экономики в рамках проекта #Вологда_в_работе_время_молодых. Он направлен на решение проблемы миграции вологодской молодежи, профориентацию школьников и повышение престижа рабочих профессий.

«Этот проект мы реализуем с 2020 года. Чтобы более эффективно работать с предприятиями и потенциальными молодыми кадрами, мы создали группы в социальных сетях, где размещаем информацию о деятельности наших предприятий, о вакансиях. Мы записали видеоролики о предприятиях, которые посмотрели более 120 тысяч человек. В течение года были проведены конкурсы профессионального мастерства для популяризации рабочих профессий», - прокомментировала начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды, заместитель Мэра города Светлана Пахнина.

Исходя из потребностей предприятий города, в Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Верещагина была создана новая образовательная программа по направлению технологическое машинное оборудование. Специальность пользуется спросом среди абитуриентов и в этом году по направлению на бакалавриат поступили 102 человека.

Напомним, форум «Рабочая обстановка» проходит в Вологде пятый раз и остается площадкой для обсуждения актуальных вопросов кадровой политики. На предыдущих форумах поднимались вопросы социально-трудовых отношений, неформальной занятости и профориентации молодежи, качества трудовой жизни, корпоративной культуры, сообщает пресс-служба администрации Вологды.