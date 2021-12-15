Новая фотозона в виде ангельских крыльев появилась в Вологде

Фото: администрация города Вологды

В Вологде на площади Революции полным ходом идет монтаж новой светящейся фотозоны. 16 декабря ее планируют подключить к системе электроснабжения. Высота крыльев - почти три метра. Их изготовили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила Служба городского хозяйства.

Крылья украшены гирляндами и установлены на металлическом подиуме. Все материалы специально подбирались для уличного использования при низких температурах. Такую фотозону уже опробовали в других городах России - она пользовалась большой популярностью.

С данным арт-объектом легко сделать хорошее фото, что очень важно. Ведь в погоне за снимками вологжане не редко ломают хрупкие световые композиции. Например, недавно в Череповце 12-летний мальчик залез в лилию и отломал лепесток. Вандала уже нашли. Его родителям придется выложить немало средств за ремонт арт-объекта.

В Вологде на украшение города к Новому году потратили 8,3 млн рублей, больше половины ушло на закупку нового оборудования. В этом году чиновники отказались от идеи организации массовых гуляний в связи с эпидемиологической ситуацией.