Появилась официальная информация о задержании силовиками антиваксерки с ребенком

Ребенка женщина-офицер увела с собой, как оставшегося без матери.

Как сообщал сайт КП-Вологда, около 15 силовиков участвовали в задержании череповчанки, которая побывала в Законодательном Собрании области с петицией. Охраной здания была вызвана Росгвардия, в стычке использовался дихлофос. Начато следствие, где женщине инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников Росгвардии.

В операции по задержанию женщины, выступающей против QR-кодов, по просьбе следствия, приняли участие многочисленные службы.

Следственное управление СК России по Вологодской области между тем сообщает: "Продолжается расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, применившей насилие в отношении сотрудников Росгвардии в здании Законодательного собрания региона.

Как сообщалось ранее, 46-летняя жительница, находясь днем 25 ноября в областном Законодательном Собрании в числе группы лиц, прибывших с петицией против обязательной вакцинации и ограничительных мер, препятствуя законным действиям правоохранителей, пресекающих нарушение пропускного и масочного режима, распылила из баллончика газ и применила насилие в отношении сотрудников Росгвардии, в связи с чем следствием было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти).

В ходе следствия был установлен еще один аналогичный факт применения подозреваемой вечером этого же дня насилия в отношении сотрудника УМВД, в связи с чем было возбуждено второе уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ, соединенное в одно производство с указанным выше. По распоряжению руководства следственного управления расследование поручено сотрудникам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) областного аппарата ведомства.

На протяжении расследования подозреваемая оказывала активное противодействие, в назначенное время по вызовам не являлась, в связи с чем у следствия появились объективные основания полагать, что череповчанка скрывается...

Пресс-служба ведомство подтверждает, что 14 декабря был проведен обыск в квартире подозреваемой. А сама она была задержана в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ для решения вопроса об изменения меры пресечения.

В момент "штурма" в квартире, которую вскрывали спасатели специнструментом, был несовершеннолетний сын. Его отправили в центр временного содержания несовершеннолетних, несмотря на то, что звучали просьбы оставить его родным, сестре Елены. "Отдайте родственникам, - просит мальчик. Когда его уводит женщина в форме он повторяет: - Не хочу идти". Далее ребенок зовет на помощь женщин...

Использован стоп-кадр видео группы "Череповец ПРОТИВ" ВКонтакте.

Законодательное собрание Вологодской области объявило аукцион на покупку черного седана за 5 с лишним миллионов рублей за счет средств областного бюджета.