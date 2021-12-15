Череповчанин украл у смолянки гараж вместе с авто

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

62-летняя жительница Смоленска обратилась в полицию Череповца. У женщины исчез металлический гараж вместе с автомобилем внутри. Последний раз свое имущество дама видела в мае месяце. Сумму ущерба она оценила в 123 тысячи рублей. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить подозреваемого: им оказался 36-летний череповчанин. При беседе с правоохранителями он рассказал, что давно заметил чужое имущество и решился покуситься на него. Он подобрал ключ к гаражу, внутри нашел старую иномарку. Вор демонтировал гараж манипулятором и сдал все в металлолом за 50 тысяч рублей. Теперь по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» ему грозит до пяти лет лишения свободы.