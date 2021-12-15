Вологодские депутаты покупают себе легковой автомобиль за 5 миллионов рублей за бюджетный счет

Законодательное Собрание Вологодской области покупает дорогой автомобиль. В мечтах законодателей - чёрный полноприводной седан с объёмом двигателя от 1,5 до 2 тысяч кубических сантиметров, мощностью от 200 до 300 лошадиных сил. Автомобиль должен быть оснащен автоматической коробкой передач, а салон оббит искусственной кожей. Источник финансирования - средства областного бюджета.

По информации сайта государственных закупок, законодатели намерены уложиться в 5 миллионов 730 тысяч 500 рублей.

Кроме того, у машины, согласно конкурсной документации, должны быть антиблокировочная и антипробуксовочная системы, передние и задние датчики парковки, климат- и круиз-контроль, усилитель рулевого управления, регулировка рулевой колонки, система курсовой устойчивости, система помощи при спуске и подъёме.

Естественно, автомобиль должен быть новым - не ранее 2021 года выпуска.