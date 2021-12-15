Сокольчанка оформила займ на имя бывшей коллеги

35-летняя жительница областной столицы обратилась в полицию с заявлением о том, что микрофинансовая организация требует с нее погашение долга за займ, который она не оформляла. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. Об этом инциденте поведала пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Сотрудникам уголовного розыска города Вологды удалось установить личность подозреваемой. Как выяснилось, ранее заявительница передала свои документы и паспортные данные 38-летней коллеге из Сокола. Та просила у нее оформить кредит, так как ей не дают. В результате вологжанка передумала, а вот злоумышленница нет. Бывшая коллега спустя некоторое время оставила онлайн-заявку в микрофинансовой организации и взяла деньги на чужое имя. Наличность она сняла в банкомате и потратила на себя.

Теперь на сокольчанку возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.