Вологжанка пригласила прохожего в гости и лишилась ценностей

36-летней вологжанке после краткого знакомства с молодым человеком пришлось обращаться в полицию. Об инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области. Девушка рассказала, что на улице она повстречала обаятельного мужчину, пригласила его в гости. После совместного времяпрепровождения, на следующее утро она не досчиталась своего планшета и украшений из золота и серебра. Ущерб она оценила в 14 тысяч рублей.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника. Им оказался ранее судимый 33-летний приезжий из Свердловской области. Подозреваемый признался, что прихватил драгоценности женщины, которые лежали в шкатулке в комнате, и планшет из прихожей. Похищенное продал прохожему за 3 тысячи рублей, деньги потратил на себя.

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