Более десятка силовиков ломились в квартиру череповчанки, выступающей против QR-кодов

Спецслужбы разных мастей прибыли на задержание антиваксера.

В Череповце, используя болгарку, специалисты вскрыли квартиру активистки, которая распылила дихлофос в Законодательном Собрании области, выступая против QR-кодов.

Череповецкие спасатели были привлечены со своим чудо-инструментом для вскрытия дверей в квартиру правозащитника Елены Воеводиной. Женщина активно выступает против введения QR-кодов.

Инцидент произошел 14 декабря в 17:45, в доме на проспекте Победы. В операции участвовали более десятка ( по данным соцсетей - более 15) сотрудников правоохранительных органов. Также сообщается, что в квартире Воеводиной был проведен обыск.

«В квартире находился несовершеннолетний ребёнок и Елена. Женщину оттеснили вглубь комнаты, также зашли человек 8 сотрудников. Все происходило без понятых», - сообщает очевидец.

На видео видно, как задававшая в подъезде вопросы женщина, представившаяся правозащитницей, была практически откинута от дверей двумя парами рук.

Выложенная в соцсети видеозапись получила немало отзывов. Пользователей соцсети смущает не сколько обилие мата, сколько то, что в операции задействовано столько людей, находящихся на госслужбе. При этом на вопросы граждан, что здесь происходит, женщине, представляющейся правозащитником, ответить явно некому. Граждане предполагают, что женщину, которая закрылась в квартире с ребенком, даже если ее квартира заполнена дихлофосом, "способны задержать несколько профессионалов и пара сантехников".

Очевидец Олег Прыгунов: "Молодую женщину с маленьким ребёнком, задерживал(арестовывал?) весь ЦВЕТ, наших правоохранителей, наших защитников, нашей законности, а именно ОМОН, УЧАСТКОВЫЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬ, СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ, И ЕЩЁ РЯД (непредставившихся) ЛЮДЕЙ В ШТАТСКОМ....

Надо отдать должное, что действовали они слаженно, чётко и профессионально. Дверь с петель, была спилена безукоризненно. Уж не знаю как проходило их следственное мероприятие в квартире(куда охраняли вход двое ОМОНовцев с автоматом, а рядом стоял участковый и патрульный заняв выжидательную позицию). Но выводили ПРЕСТУПНИКОВ(маму и сына), очень грамотно, всей своей армией оттеснив меня и ещё нескольких друзей и родственников "злодейки". Как всё это происходило посмотрите на видео, а вот меня терзают мысли, ЧТО МОГЛА НАТВОРИТЬ, эта женщина??? Кто она? Наркобарон, глава картеля? Может организатор террористической группировки? А может гений криминала и украла.... например целый завод..? Кто же ты загадочная женщина, которую увозит из дома чуть ли не рота разномастных силовиков???"

На данный момент активистку задержали и поместили в изолятор временного содержания. О судьбе ребенка не сообщается.

Как сообщал сайт КП-Вологда, антиваксеры приезжали в Вологду, чтобы обсудить введение QR-кодов, в том числе с депутатами Законодательного собрания области. Среди них была и Елена. Именно она подозревается в том, что в холле ЗСО распылила дихлофос.

Сейчас ведутся следственные действия. Вероятно, для их проведения женщина и задержана.