В Череповце нашли вандала - Дюймовочку, сломавшего светодиодную лилию

Стоп-кадр видео камеры наблюдения.

В Череповце нашли вандала-Дюймовочку. Им оказался 12-летний мальчик, прогуливавшийся в собакой в парке 200-летия города 9 декабря около 9 часов вечера. Мэр города посетовал, что благодаря вандалам город готовится к Новому году достаточно поздно, только в декабре, и сравнил вандала, залезшего в цветок, с Дюймовочкой.

Школьника доставили в отдел, где он покаялся. Парень оказался из нормальной семьи, приводов в полицию не имел. Вероятно, ему, точнее его родителям, придется компенсировать ущерб, который еще не подсчитан. Кстати, светящуюся лилию уже отремонтировали.

«Ребенок пояснил, что залез внутрь светодиодной конструкции, чтобы сфотографироваться. По его словам, поводок, на котором он держал собаку, запутался вокруг лепестка. Пока мальчик его распутывал, повредил лилию. Мальчик не состоит на учете, семья положительная. С родителями проведена профилактическая беседа. Материалы дела находятся в отделении по делам несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе полиции Череповца.