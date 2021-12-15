В Череповце кондукторы трамваев останутся без работы

В Череповце исчезнет профессия "кондуктор трамвая". Их заменяет нехитрая техника - валидатор. Ранее на такой способ работы перешли муниципальные автобусы. Белее двух третей пассажиров оплачивают проезд картой. Вот что об этом на пресс-конференции рассказал мэр Вадим Германов: «Все автобусы автоколонны № 1456 работают без кондукторов. Эту систему планируется ввести в городских трамваях. Сейчас 78 процентов пассажиров оплачивают проезд картой. Когда вводили безналичную оплату, было всего 20 процентов таких пассажиров».

Ранее сообщалось, что часть кондукторов переучиваются на водителей трамваев.

Для пассажиров на автобусных остановках устанавливают "умные табло": до конца марта 2022 года появятся еще десять электронных табло.