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Общество15 декабря 2021 11:04

В Вологде 10 детей проходят лечение в коронавирусном моногоспитале

Под наблюдением врачей в областной столице находятся 12 беременных женщин с ковидом
Иван Чухнин
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Инфографика со страницы Сергея Воропанова в соцсетях.

Инфографика со страницы Сергея Воропанова в соцсетях.

Сейчас в детской областной больнице от коронавируса лечатся 10 юных вологжан.

Вместе с детьми лечение проходят четверо взрослых. Об этом мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал на своей странице в ВКонтакте. Кроме того, 12 беременных женщин с коронавирусом изолированы в роддоме на Чернышевского.

Что касается иной статистики, то в моногоспиталях Вологды проходят лечение 448 человек. В тяжелой форме болеет каждый десятый госпитализированный, всего 42 человека. Напомним, за последние сутки в регионе выявили 337 человек с инфекцией, 364 человека выздоровело. За сутки зафиксировано 12 смертей от коронавируса.