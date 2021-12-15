Лидера "ЮК-Спас" Александра Громова отметили на федеральном уровне

Александр Громов - победитель премии "Время молодых".

Руководитель поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС» Александр Громов стал призером премии «Время молодых» в номинации «Время открытий» в категории «Руководители молодежных общественных организаций».

« Сегодня я в очередной раз убеждаюсь в том, как мощно нас всех поддерживают на государственном уровне - отмечают наши заслуги, говорят слова благодарности",- прокомментировал Александр Громов.

«ЮК-СПАС» был создан в Соколе, когда на поимки пропавшей девочки Юли вышел весь город. Ровно 10 лет назад, в ноябре маленькой сокольчанки не стало, но она объединила людей.

"После ухода светлой и доброй девочки остался добрый след, Юля Калинова объединила между собой группу инициативных ребят, которая переросла в сильный и опытный отряд ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЮК-СПАС», который ищет людей и помогает детям... До сих пор, сама о том не зная, имя и фамилия девочки в виде букв «ЮК» живут в названии организации..." - пишут поисковики о создании своего отряда

Сейчас в нем числится 50 человек, но обычно на поиски выходят сотни неравнодушных.

Активисты «ЮК-СПАС» провели 700 поисковых операций на территории региона, спасли сотни заблудившихся и попавших в чрезвычайную ситуацию детей и взрослых.

Ребята занимаются профилактикой ЧП, эта деятельность не менее важна.

Имя Юли Калиновой живет в названии отряда.

Премия «Время молодых» - это еще одна награда поисковикам, признание Александра Громова как талантливого руководителя. Конкурс проводился по восьми номинациям.

Фото: страница ПСО ЮК-СПАС ВКонтакте