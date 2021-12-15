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Происшествия15 декабря 2021 8:12

Технологический колледж пережил пожар

Эвакуировано 250 человек
Иван Чухнин
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Вот так выглядят последствия короткого замыкания.

Вот так выглядят последствия короткого замыкания.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце горел Технологический колледж, что находится на проспекте Победы.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в 9:56 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о ЧП в учебном заведении. Произошло короткое замыкание в электрощитовой на первом этаже Технологического колледжа. Из здания были срочно эвакуированы студенты и работников техникума – около 250 человек.

Накануне в череповецкой школе №30 сгорела лаборантская кабинета истории, был поврежден кабинет, закопчены потолки и стены здания. Было эвакуировано более 660 человек. На место выезжал мэр города. Сегодня занятия возобновлены.