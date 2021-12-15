Технологический колледж пережил пожар

Вот так выглядят последствия короткого замыкания. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце горел Технологический колледж, что находится на проспекте Победы.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в 9:56 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о ЧП в учебном заведении. Произошло короткое замыкание в электрощитовой на первом этаже Технологического колледжа. Из здания были срочно эвакуированы студенты и работников техникума – около 250 человек.

Накануне в череповецкой школе №30 сгорела лаборантская кабинета истории, был поврежден кабинет, закопчены потолки и стены здания. Было эвакуировано более 660 человек. На место выезжал мэр города. Сегодня занятия возобновлены.