Ульяна Ланская призналась в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой

Суд оставил вологжанку Ульяну Ланскую под стражей по 18 марта 2022 года. Ее подозревают в убийстве 9-летней Сони Жаворонковой. Как сообщал сайт КП-Вологда, Ульяна Ланская со 2 декабря находится в ФГБУ "НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского" в Москве. Там ей проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Стандартная длительность проведения экспертизы - 30 дней. Однако этот срок может быть продлен.

Вологодский городской суд сегодня вынес постановление о продлении срока содержания под стражей в отношении 40-летней Ульяны Ланской, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.105 УК РФ, сообщает пресс-служба судов.

По ходатайству следствия, с учетом мнения гособвинителя и защитника, суд принял решение о рассмотрении ходатайства следствия в отсутствие Ланской. Потерпевшая, мать погибшей девочки, не изъявила желание присутствовать в судебном заседании.

Следователь ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей, поскольку срок предварительного следствия продлен до 18 марта 2022 года, необходимо провести следственные и процессуальные действия. Ведется допрос свидетелей.Кроме того, необходимо предъявить Ланской окончательное обвинение.

Обвиняемая, по словам следователя, признала свою вину в инкриминируемом ей деянии и дала признательные показания. Ранее журналистам женщина пыталась сообщить о каких-то малознакомых мужчинах, которые раньше снимали у нее квартиру и могут быть причастны к убийству.

Прокурор ходатайство о продлении срока поддержал, однако защитник возражал - Ланская имеет заболевание и нуждается в медицинской помощи. Журналистам Ланская сообщала об лейкозе, что жить ей осталось немного.

Суд продлил срок содержания под стражей по 18 марта 2022 года включительно.

Постановление может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 3 суток со дня его вынесения.

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