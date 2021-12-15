Соседи вывели 73-летнего пенсионера из горящего дома

Крыша уничтожена полностью, дом выгорел внутри. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Соседи ринулись в огонь спасать пенсионера. В его доме бушевал пожар. ЧП случилось в деревне Дудкино Бабушкинского района. Горел частный дом. Информация поступила 14 декабря, в 11:30.

Когда они приехали, дом был охвачен огнём. К счастью, на тот момент хозяин был спасен соседями. До приезда пожарных они успели вывести из дома 73-летнего мужчину, его жизнь вне опасности.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В тушении пожара участвовал 4 наряда пожарных