В Вологодской области запущена закупка 150 летных часов для санавиации

Санитарная авиация готовится к работе в новом году: из районов больных, которым показана срочная помощь специалистов и наличие современной техники, все чаще привозят в учреждения Вологды и Череповца. В дороге их сопровождают специалисты.

Департамент здравоохранения сообщает о том, что запущена процедура госзакупок на 150 летных часов - примерно на эвакуацию 70 пациентов. Оплату произведет областной бюджет, львиную долю расходов берет на себя федерация.

За первых 11 месяцев 2021 года крылатые медики налетали 750 часов, при этом было эвакуировано 340 пациентов, среди них - 71 ребенок, 29 – малыши до года. В большинстве случаев, примерно 70 процентов, это вологжане с катастрофами сердечно-сосудистой системы.

«Санавиация рассчитана на помощь пациентам в труднодоступных районах. Чаще всего мы перевозим их в Вологду, в региональные сосудистый и перинатальный центры, либо в Череповец - в ожоговый центр. Случаются вылеты и за пределы региона, например, в Санкт-Петербург, - рассказал руководитель региональной службы санавиации Сергей Дьяков. - Мы понимаем, что невозможно отработать каждый инфаркт или инсульт. Поэтому здесь огромную помощь нам оказывают медики на местах. Сейчас уже отточена схема: распознать инфаркт, оказать помощь и транспортировать. Причем специалисты регионального сосудистого центра всегда находятся на связи».

В команде медиков - 10 человек, в бригаде дежурят по трое. Не так давно, в 2018 году, у них появился первый специализированный вертолет Ми-8АМТ - он оснащен медицинским модулем. Он укомплектован современным медоборудованием, машина обладает улучшенными летно-техническими характеристиками. На борту вертолета - аппарат искусственной вентиляции легких, монитор контроля состояния пациента, дефибриллятор, реанимационный набор, а также запас медикаментов.

Вологодчина наращивает объемы оказания экстренной медицинской помощи гражданам. Так, в 2017 году было организовано 115 вылетов, сегодня это количество в год составляет около 400.

Как напомнила заместитель губернатора Лариса Каманина, в Вологде и Череповце в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут построены две вертолетные площадки.