В Соколе 9 подростков пойдут под суд за избиение товарища

Ребята публично попросили прощение у товарища. Стоп-кадр видео, распространенного в сетях.

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование нашумевшего уголовного дела. Группа молодых людей в общежитии сокольского техникума избила товарища. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои).

ЧП случилось ночью 22 сентября 2021 года. Об этом сообщал сайт КП-Вологда: студенты БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум», а именно двое молодых людей, достигшие возраста 18 лет, пятеро несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и двое до 16 лет, проживающие в общежитии, пришли в комнату 16-летнего юноши-сироты. Из хулиганских побуждений, используя незначительный повод, они поочередно били его, надев боксерские перчатки по голове и туловищу. При этом велась видеосъемка. Она была выставлена в интернет и вызвала взрыв возмущения и интерес правоохранителей.

Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СК России. Обвиняемые свою вину в инкриминируемом преступлении признали полностью и раскаялись.

Следствие обнаружило недостатки в работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Оценка действиям (бездействию) должностных лиц техникума и общежития будет дана в рамках расследования отдельного производства по уголовному делу, расследуемому по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).