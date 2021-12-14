В череповцкой школе выгорела лаборантская, эвакуировано 660 человек

Кабинет полностью выгорел. Фото: Вадим Германов, ВКонтакте.

Пожар произошел на втором этаже школы №30 Череповца. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

После ЧП в череповецкой школе № 30 учеников ждут на занятия с завтрашнего дня Вадим Германов побывал в школе, где произошел пожар.

ЧП случилось 14 декабря. Однако пожар не скажется на учебном процессе: школа продолжит работать в обычном режиме с завтрашнего дня.

Информация произошла в школе № 30: сработало автоматическое оповещение - информация поступила на пульт дежурного пожарной части около 12:30. Из здания срочно были выведены все находившиеся в нем: 600 учащихся и 62 сотрудника,

Как оказалось, горела лаборантская кабинета истории. Помещение полностью выгорело.

На место выехал мэр Череповца Вадим Германов. Он сообщил, что в школе ликвидируются последствия ЧП, активно работают электрики и теплотехники. Уже 15 декабря учебный процесс должен быть запущен вновь.

Работы будут идти всю ночь. За вечер и ночь необходимо вывезти обугленную мебель, 15 декабря заменить оконные рамы. Здание необходимо проветривать до тех пор, пока запах не исчезнет.

"В течение нескольких дней составить полную смету восстановительных работ. Деньги на ремонт и закупку новой мебели выделим из резервного фонда", – пообещал мэр города.

Как сообщает служба пожаротушения Череповца, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Предварительной причиной происшествия рассматривается нарушение правил безопасности при проведении ремонтных работ.