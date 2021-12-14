В Череповце очередным вандалом оказалась девушка, возомнившая себя Дюймовочкой

Даже собака изумлена поступком девушки. Стоп-кадр камеры наблюдения.

Очередной вандал попал на видео в Череповце. Девушка сломала светящуюся лилию, которая не простояла и три дня. Как пишет мэр города, лилия не выдержала попытки местной Дюймовочки залезть внутрь. Праздничный объект установлен в парке 200-летия города. Для селфи девушка попыталась залезть внутрь цветка и отломила лепесток.

«Каждая девушка мечтает о судьбе Дюймовочки: жить в красивом цветке, а затем встретить ласточку, которая унесет ее от противного крота к прекрасному принцу. Этот принц наденет ей корону, отдаст полцарства, и будут жить они долго и счастливо. У нас есть только такое объяснение тому, что произошло в парке 200-летия. Новая лилия не простояла и трех дней, как ее сломали юные любители селфи. Откровенно говоря, Дюймовочка в цветок забиралась несколько изящнее», — написал на своей страничке в соцсетях мэр города Вадим Германов.

На примере вандализма мэр Вадим Германов поясняет, почему новогодние украшения начинают монтировать так поздно, тогда как в Европе улицы и площади давно уже сверкают праздничным убранством.

«Мы старались подобрать правильные слова для того, чтобы объяснить. Однако лучше слов будет вот это видео, — объяснил Вадим Германов. — Всем нам хочется сказки и обязательно со счастливым концом, но для этого вовсе не нужно разрушать праздничное настроение других».

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