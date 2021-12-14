Мать убившего 23-летнюю девушку вологжанина умерла накануне трагедии

Фото: пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемый в убийстве 23-летней девушки вологжанин Тимур Пастернакович написал жалобы в суд: он просил отправить его из-под стражи на домашний арест. Напомним, погибшую нашли в сгоревшем коттедже в деревне Лисицыно под Вологдой. Вологодский областной суд 14 декабря рассмотрел в апелляционном порядке постановление Вологодского горсуда от 4 декабря об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 27-летнего Тимура Пастернаковича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и он этого не отрицает.

В жалобе Пастернакович просил домашний арест. Он утверждал, что имеет постоянное место жительства и место работы. А также сообщил, что имеет психическое расстройство, заверил, что скрываться от следствия и суда не намерен. После совершения преступления он не скрывался: его поймали, когда он шел по дороге домой в Вологду.

Защитник подозреваемого поддержала его доводы. По ее словам, Пастернаковичу нет смысла скрываться, у него проблемы со здоровьем. Одновременно заверяла, что он человек спокойный, выдержанный. По версии адвоката, в тот вечер все произошло в результате определенных действий потерпевшей, у подозреваемого случился эмоциональный взрыв. Мать Пастернаковича накануне умерла, поэтому у него все накопилось, и случилось то, что случилось.

Однако прокурор просила оставить постановление без изменения.

Суд оставил Пастернаковича под стражей по 2 февраля 2022 года включительно.

Как сообщал сайт КП-Вологда, 7 декабря 2021 года Пастернаковичу предъявлено обвинение в совершении преступления. 7 декабря 23-летняя девушка, медсестра, была похоронена в закрытом гробу: убитую на квартире девушку молодой человек перевез на дачу отца и поджег вместе с домом.

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