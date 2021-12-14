В Вологодской области 29-летний юноша на иномарке попал под груженный тягач

Тягач Вольво оказался в кювете. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Иномарку увезли в металлолом. Фото: пресс-служба областного УМВД.

29-летний молодой человек на иномарке попал под тягач. ЧП случилось в ночь на 14 декабря. ДТП случилось в Грязовецком районе. Как сообщили в областном УМВД, столкновение произошло около 00:15 на 390-м километре федеральной трассы Москва — Архангельск. Дэу Нексия попала пол тягач, перевозившей пиломатериалы. От иномарки осталась груда металла, тягач ушел в кювет. Водитель Дэу погиб на месте.

По предварительным данным, именно Дэу Нексия выехала на встречку, по которой двигался тягач Вольво, которым управлял 33-летний водитель.