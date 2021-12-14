Вологжанин узнал сколько стоит оскорбить президента

Вологжанина оштрафовали за то, что он оскорбил президента. Мужчина попал под суд,

46-летнего жителя областного центра привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. По материалам дела, вечером 3 ноября 2021 года он разместил на своей странице в социальной сети запись, в которой в неприличной форме оскорбил высшее должностное лицо страны - президента Российской Федерации.

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. С учётом финансового положения, вологжанин получил штраф в размере ниже низшего предела, предусмотренной санкцией статьи. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.