В Тотьме пожарные спасли 56-летнего мужчину

Тотьмич неосторожно курил. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Тотьме пожарные спасли мужчину из горящего дома. ЧП случилось 13 декабря. В 15 часов 28 минут поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире одноэтажного деревянного двухквартирного дома на улице Кирова. Площадь пожара составила один квадратный метр, огнём повреждено кресло. Пожарными спасен собственник квартиры, мужчина 1965 года рождения. Причина – неосторожность собственника при курении. В ликвидации задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава.