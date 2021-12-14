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Происшествия14 декабря 2021 6:47

В Тотьме пожарные спасли 56-летнего мужчину

Он едва не сгорел в собственном доме
Иван Чухнин
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Тотьмич неосторожно курил.

Тотьмич неосторожно курил.

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Тотьме пожарные спасли мужчину из горящего дома. ЧП случилось 13 декабря. В 15 часов 28 минут поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире одноэтажного деревянного двухквартирного дома на улице Кирова. Площадь пожара составила один квадратный метр, огнём повреждено кресло. Пожарными спасен собственник квартиры, мужчина 1965 года рождения. Причина – неосторожность собственника при курении. В ликвидации задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава.