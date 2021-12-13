Иномарка перевернулась на крышу на востоке Вологодской области

Молодой мужчина выбрал скорость, при которой он не справился с управлением.

ДТП произошло 13 декабря на федеральной трассе А-123. Там перевернулась на крышу иномарка.

Как сообщает отдел ГИБДД по Нюксенскому району, ЧП случилось в понедельник около 8:32 утра. На 267 километре дороги Чекшино — Тотьма — Котлас — Кураторово 32-летний водитель автомобиля "Рено Сандеро Stepway" не справился с управлением. Иномарка выехала за пределы дороги, она перевернулась в кювете на крышу.

В результате аварии кузов помят, водитель и пассажир получили травмы.

Фото: отдел ГИБДД по Нюксенскому району.