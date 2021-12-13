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Общество13 декабря 2021 13:46

Вологжанам представили нового начальника здравоохранения

Должность занял главврач Вологодской городской больницы №2
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 13 декабря на оперативном совещании правительства представил членам регионального правительства нового начальника здравоохранения региона. Главный врач Вологодской городской больницы № 2 Алексей Плотников также является заместителем руководителя областного оперштаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

Глава региона поставил новому начальнику три задачи: сбалансированная работа системы здравоохранения в условиях пандемии, снижение смертности, рост рождаемости. Плотникову предстоит разрешить и кадровый кризис. Предыдущий руководитель Сергей Бутаков ушел с должности в конце октября 2021 года, его временно заменял Максим Трусов.