Вологжанам представили нового начальника здравоохранения

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников 13 декабря на оперативном совещании правительства представил членам регионального правительства нового начальника здравоохранения региона. Главный врач Вологодской городской больницы № 2 Алексей Плотников также является заместителем руководителя областного оперштаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

Глава региона поставил новому начальнику три задачи: сбалансированная работа системы здравоохранения в условиях пандемии, снижение смертности, рост рождаемости. Плотникову предстоит разрешить и кадровый кризис. Предыдущий руководитель Сергей Бутаков ушел с должности в конце октября 2021 года, его временно заменял Максим Трусов.