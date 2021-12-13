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Общество13 декабря 2021 8:15

Идет охота на волков: под поселком Полдарса убили шестерых

Вероятно, это была стая
Евдокия САХАРОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: группа «Охотники и рыбаки Великого Устюга и района»

Фото: группа «Охотники и рыбаки Великого Устюга и района»

В Вологодской области местные жители жалуются, что к населенным пунктам стали часто выходить волки. Они убивают и съедают домашних собак. За дело взялись охотники.

У поселка Полдарса Великоустюгского района охотники добыли шесть крупных волков - возможно, это даже была небольшая стая. Об этом сообщили в группе «СМ | Великий Устюг».

В этом году в Вологодской области убили уже более 275 волков. Егеря и охотоведы устраивают приманки, самоловы, патрулируют леса. Проверяются заявления от вологжан. Если вы заметили волков у населенного пункта, стоит сообщить в Облохотдепартамент по телефону горячей линии 8(8172) 23-00-88 или заявить в местные органы власти.