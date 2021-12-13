Житель Вологды спас жизнь коту, застрявшему в вентиляции

Сейчас кот уже здоров

Житель областного центра не допустил мучительной смерти животного. Кот провалился в вентиляционную шахту одного из домов и страдал, помочь ему мог только профессионал с оборудованием. Педагог Григорий Соколов, волонтер общества защиты животных «Велес», выручил из беды котофея. Он известен как инструктор по спортивному туризму, автор роликов по выживанию в экстремальных ситуациях и спасению животных.

Как выяснилось, домашний котик сбежал и спрятался на чердаке многоэтажки. Малышу захотелось кушать, и он пошел за запахом еды. Так и провалился в кухонную вентиляцию. Процесс спасения был непрост, однако любимец оказался на свободе. Кот получил повреждение глаза при падении, но теперь он уже полностью здоров. Глаз зажил.