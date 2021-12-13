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Происшествия13 декабря 2021 7:26

Под Череповцом мужчина сел в машину и сгорел

Причину смерти установят правоохранители
Евдокия САХАРОВА
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В Череповецком районе в машине обнаружили тело мужчины. 12 декабря в 19:29 в спецслужбы поступил тревожный звонок о возгорании автомобиля «Рено Логан». Пожар произошел на улице Костромцова, 37 в селе Абаканово Абакановского сельского поселения. На место выехало 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Пожарным удалось предотвратить возгорание соседних зданий. Однако сама машина выгорела полностью. Внутри нашли тело 30-летнего мужчины, собственника автомобиля. Причину странной смерти устанавливают правоохранители.