Под Череповцом мужчина сел в машину и сгорел

В Череповецком районе в машине обнаружили тело мужчины. 12 декабря в 19:29 в спецслужбы поступил тревожный звонок о возгорании автомобиля «Рено Логан». Пожар произошел на улице Костромцова, 37 в селе Абаканово Абакановского сельского поселения. На место выехало 3 единицы техники и 7 человек личного состава. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Пожарным удалось предотвратить возгорание соседних зданий. Однако сама машина выгорела полностью. Внутри нашли тело 30-летнего мужчины, собственника автомобиля. Причину странной смерти устанавливают правоохранители.