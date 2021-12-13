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Происшествия13 декабря 2021 6:57

Вандалы напали на елку в Вологде

Они повредили баннер под ней
Иван Чухнин
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Баннер оказался разодран.

Баннер оказался разодран.

Вандалы напали на елку в Вологде. В областном центре испортили баннер, который укрывал основание елки, установленной в сквере 825-летия Вологды - на пересечении улиц Горького и Прокатова. Там в этом году появилась и светится необычная елка в стиле "техно".

О ЧП сообщил мэр города. ВКонтакте Сергей Воропанов написал: "Спасибо, что елку не тронули". Пост с фотографией вызвал негодование горожан.

Полиция разыскивает злоумышленников, общественность требует, чтобы вандализм не остался безнаказанным: чтобы камеры в городе были установлены возле значимых объектов, чтобы родители чаще общались с детьми и чтобы они знали, что наказание неотвратимо.

Эта елочка успела понравится многим горожанам.

Эта елочка успела понравится многим горожанам.