Мошенник присвоил деньги за автомобиль и скрылся

21-летний вологжанин в интернете нашел объявление о продаже автомобиля и загорелся его приобрести. Он связался с владельцем, переговорил о машине и условиях сделки. Они ударили по рукам, продавец покупателя перевести на банковскую карту предоплату. Что вологжанин и сделал - перевел 108 тысяч рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

О мошенничестве сообщает сообщает пресс-служба Управления МВД России по Вологодской области. Они ищут злоумышленника.

Сотрудники полиции напоминают, что при совершении операций с переводом нужно быть предельно внимательным и сохранять бдительность.