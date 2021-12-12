Магазинная воришка на спор набрала товара на 6,5 тысяч рублей

Росгвардейцы выезжали в торговый центр Вологды "Мармелад", там произошла кража. Женщина объяснила свой поступок очень оригинально.

Охранник нажал на тревожную кнопку - там мимо кассы спешила женщина неоплаченным товаром.

36-летняя женщина набрала товара на 6,5 тыс. рублей. Ее выбор был долгим и тщательным: она ходила по отделам и складывала в тележку продукты, игрушки, бытовую химию, украшения и книги. После этого она собралась пройти на выход через неработающую кассу.

Бойцам Росгвардии она пояснила, что, якобы, поспорила с приятелями: она была уверена, что можно безнаказанно обокрасть магазин. Оказалось, она была профессионал в этом деле: воровка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные действия.