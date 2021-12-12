Спасатели достали череповчанку из искореженного автомобиля

Спасатели достают женщину из искореженного автомобиля.

11 декабря в Череповце произошло ДТП. "Лада" столкнулась с КИа Рио. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22 часов вечера на перекрестке: автомобиль Лада поворачивал со стороны Шекснинского проспекта на улицу Годовикова, а автомобиль Киа Рио ехал прямо по проспекту.

Удар был такой силы, что машины были деформированы, чтобы достать пассажирку Лады приезжали спасатели с гидравлическим оборудованием. Женщина госпитализирована. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: стоп-кадр media35.ru