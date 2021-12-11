Пикап сгорел ночью в Великоустюгском районе

Фото: МЧС

В Вологодской области сгорел пикап. Пожар произошел 11 декабря во втором часу ночи в деревне Коробейниково Великоустюгского района. Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, горел автомобиль LADA 2329 («Нива» пикап). В 1:44 об этом сообщили в пожарную службу.

Автомобиль поврежден огнем, никто из людей при возгорании не пострадал. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, Огонь бушевал в моторном отсеке, повреждена внутренняя и наружная отделка. Две версии произошедшего: или поджог или неисправность электрооборудования транспортного средства.

На место выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава.