Пьяный юноша на иномарке убил семью и беременную девушку на трассе Москва -Архангельск

Оба автомобиля превратились в груду металла. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Вологодской области ужесточили наказание виновнику ДТП, в котором погибла семья, в том числе беременная женщина. Ему на момент аварии исполнилось 22 года.

В ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля «Nissan Almera».

22-летняя беременная женщина и 44-летние муж с женой погибли в ночь на 29 декабря в 2019 году в Верховажском районе, на трассе М-8 «Москва – Архангельск».

Молодой и пьяный водитель «Ford Focus» на скорости выехал на встречку и врезался в «Nissan. При этом он и его пассажир выжили.

В итоге он предстал перед судом. В марте 2021 года водитель был признан виновным, ему было назначено достаточно суровое наказание – 10 лет колонии – поселения, и трехлетний запрет работать по профессиям, подразумевающим управление транспортным средством.

Однако в мае приговор был отменен, Вологодский областной суд отменил приговор Верховажского райсуда и дело направлено на новое судебное разбирательство.

10 декабря Верховажский суд вновь рассмотрел дело . Он принял решение ужесточить наказание.

Новый приговор – 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запрет заниматься деятельностью по управлению автомобилем и другими транспортными средствами на три года.

Приговор оглашен, но может быть обжалован.