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Общество11 декабря 2021 9:45

В Череповце автобусы будет водить Дед Мороз

ПРазднично украшенный транспорт появится на улицах города
Иван Чухнин
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Пять автобусов и четыре трамвая украсят к Новому году в Череповце. Планируется. что они начнут курсировать на городских линиях с 23 декабря.

Сотрудники автоколонны № 1456 украсят автобусы светящимися гирляндами, игрушками, шарами и изображениями сказочных персонажей. А возить пассажиров будут Деды Морозы и Снегурочки.

«Электротранс» три трамвая украсит внутри, один — еще и снаружи мигающими гирляндами.

Праздничный транспорт будет возить горожан и в новогоднюю ночь, сообщает официальный сайт города.